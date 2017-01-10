Мінфін зазначив експансію російських IT-рішень на українському ринку

Російські IT-рішення активно представлені на ринку України, та облікові системи, на яких обслуговується переважна більшість українських бюджетних структур - російські.

Про це йдеться в презентації Міністерства фінансів України про підсумки роботи порталу державних фінансів E-DATA у 2016 році.

Мінфін зазначив, що розпорядники бюджетних коштів, у тому числі підприємств національного значення, реєструють свої службові кабінети на порталі з російських доменів. Таких організацій або керівників, за оцінками міністерства, близько 10% усіх зареєстрованих кабінетів в E-DATA (3700).

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Також повідомляється, що станом на 1 січня 2017 року база угод порталу E-DATA становить 42 мільйони трансакцій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відкрило портал E-DATA - офіційний державний інформаційний портал в мережі Інтернет для оприлюднення даних про використання коштів державного бюджету - 15 вересня 2015 року. Доступ до ресурсу є вільним та безкоштовним.

Створення порталу передбачено Планом заходів з виконання рекомендацій Європейського Союзу в рамках лібералізації візового режиму з ЄС.