Google запропонував Італії до €280 мільйонів за несплату податків - Reuters

Компанія Google запропонувала італійським податковим органам виплатити €270-280 млн як компенсацію за несплату податків, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

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Зараз податкові органи Італії вивчають цю пропозицію, проте спочатку вони хочуть з'ясувати, як американська компанія буде далі декларувати свої доходи і як ця угода співвідноситься із зобов'язаннями Google щодо сплати податків в Італії в майбутньому.

«Google продовжує співпрацювати з компетентними органами», — цитує Reuters представника компанії.

У 2016 році податкова поліція Італії встановила, що Google не заплатила податки на суму в €227 млн в період з 2009 по 2013 рік.