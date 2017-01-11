Сенат США пропонує ввести санкції за інвестиції в енергопроекти та борг Росії

Законопроект про санкції проти Росії, внесений групою сенаторів США, передбачає введення санкцій проти осіб за інвестиції у видобуток корисних копалин, трубопроводи і цивільні ядерні проекти в Росії, а також за купівлю-продаж суверенного боргу РФ і участь у приватизації в Росії, свідчить текст законопроекту.

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Дані санкції є санкціями другого рівня, тобто можуть бути застосовані не лише проти громадян і постійних жителів США, але і проти громадян і компаній третіх країн, пише Прайм.

Щоб стати законом, законопроект повинен бути прийнятий обома палатами конгресу і підписаний президентом.

Зокрема, у законопроекті передбачається введення санкцій за інвестиції обсягом більше 20 мільйонів доларів, які "значно допомагають можливостям РФ розробляти нафтові та газові ресурси", за продаж Росії більш ніж на п'ять мільйонів доларів в рік "товарів, послуг, технологій, інформації, яка допоможе виробництвау нафти і газу. Також передбачені санкції проти тих, хто інвестує більше п'яти мільйонів доларів у будівництво трубопроводів в Росії протягом року, більше одного мільйона доларів у розвиток цивільних ядерних проектів у Росії.

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Також санкції передбачені за будь-які транзакції з суверенним боргом Росії або компаній, які належать російській державі. Планується карати тих, хто вкладе понад 10 мільйонів доларів в приватизацію держпідприємств у Росії.

Серед санкцій, які повинен за законопроектом накладати президент США, - заборона на допомогу з боку експортно-імпортного банку США, експортні санкції, заборона на позики від фінансових інститутів США і міжнародних фінансових інститутів, заборона на роботу від імені уряду США, заборона на держпоставки, можлива заборона на всі транзакції в іноземній валюті і взагалі на банківські транзакції, заборона на купівлю-продаж майна в юрисдикції США, заборона на інвестиції американцям в компанії, що належать порушникам.

Дані санкції в законопроекті зазначені як такі, що вводяться на розсуд президента, хоча автори законопроекту не виключають односторонніх дій сенату, якщо президент Трамп не стане слідувати вказівкам законопроекту. Санкції також кодифікують і надають силу закону ряду виконавчих указів президента Обами про санкції проти Росії, що в разі прийняття законопроекту робить можливе скасування санкцій проблематичним.

Також передбачено виділити 25 мільйонів доларів на роз'яснювальну роботу про російську агресію, яку повинна провести влада США. Санкції повинні торкнутися фізичних осіб, яких в сенаті вважають відповідальними за кібератаки проти США, за дії Росії в Україні та окупацію Криму, а також за порушення прав людини та корупцію.

Раніше десять сенаторів США запропонували законопроект про посилення санкцій щодо Росії. Зокрема, обмеження будуть стосуватися енергетичного сектора, тих, хто бере участь у приватизації російських активів і в придбанні суверенного боргу Росії. Законопроект повинен бути прийнятий обома палатами конгресу і підписаний президентом.

ЦРУ, ФБР і АНБ поширили 6 січня доповідь, в якій в черговий раз звинуватили Росію у втручанні в американські вибори.