Зайнятість працездатного населення України на сьогодні становить майже 53% - Рева

Відсоток зайнятості працездатного населення України на сьогоднішній день становить 52,6%, повідомив на засіданні Кабінету міністрів України міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Кількість зайнятих на сьогодні становить 52,6% від кількості працездатного населення в Україні", - сказав Рева.

Він зазначив, що 26 мільйонів осіб працездатного віку на сьогодні мають офіційну роботу лише близько 16 мільйонів осіб.

Рева також додав, що низький рівень заробітної плати українців і брак робочих місць для кваліфікованих працівників провокує масштабну міграцію частини населення країни.

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"Такий стан ринку праці призводить до масштабної міграції населення. Наявність значної кількості робочих місць без вимоги до кваліфікації та низький рівень оплати праці призводить до того, що люди виїжджають до інших країн у пошуках кращої долі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів України прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував реформувати державну службу зайнятості та перейти від фінансування безробітних до створення нових робочих місць.

Кількість офіційних безробітних в Україні, за даними Держстату, на листопад минулого року становила 337,9 тисячі осіб.

Уряд закладає як макропоказник на 2017 рік рівень безробіття у 8,6%.

За інформацією найбільшого ресурсу з пошуку роботи і співробітників компанії Work.ua, кількість вакансій на ринку праці України в 2016 році збільшилася в середньому по країні порівняно з 2015 роком на 62%.

Згідно з проведеним дослідженням експертно-аналітичного центру "HeadHunter Україна", за 2016 рік кількість вакансій на ринку праці України зросла в середньому по країні на 46% порівняно з 2015 роком.