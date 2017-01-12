Керівник столичної митниці зрікся сімейних брокерських фірм, що отримували найжирніші потоки (документ)

Виконувач обов’язків начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський вперше прокоментував скандальне журналістське розслідування, в якому розкриваються масштаби заробітків родини митника, пише "Главком".

Нагадаємо, за даними журналістських розслідувань, щойно Тупальський заходить керувати тим чи іншим митним постом, він намагається перенаправити "найжирніші" потоки на близьку до себе фірму.

Наприкінці 2016 року у розпорядженні редакції "Главкома" потрапила інформація правоохоронців, яка передає реальні масштаби "митного бізнесу" та методи заробітку у цій службі. Інформація стосується Київської міської митниці, яку, за даними ЗМІ, взяла "в оборот" сім’я нинішнього виконувача обов’язків керівника та за сумісництвом начальника митного поста "Столичний" Сергія Тупальського.

Інструментом для монетизації посади Тупальського, за інформацією правоохоронців, є митно-брокерська компанія ПП "Тріумф-СВ", яку він заснував ще у 2010 році разом із рідним братом Олександром. Масштаби "тріумфу-СВ" не вражають: офіційно на підприємстві працює лише одна людина, а статутний фонд фірми становить 100 гривень. Незважаючи на це, саме через цю контору, близьку до керівника столичної митниці, проходить оформлення значної частини вантажів на посту "Столичний".

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Коли з січня по серпень 2015 року Тупальський очолював інший митний пост – "Святошин", то і там оформленням вантажних митних декларацій почало займатись ПП "Тріумф-СВ". Причому до приходу нового очільника на "Святошин" про цю фірму там узагалі ніхто не чув, але за його керівництва за вісім місяців через неї пройшло 475 митних декларацій. Компанія розмитнює цілу купу, здавалося б, не пов’язаних між собою товарів: сантехніку, меблі, сумки, трубопровідну арматуру.

Як йдеться в інформації правоохоронців, схема оборудок виглядає таким чином. Основними клієнтами-імпортерами "Тріумф-СВ" є півдесятка ТОВ – "АСТП", "Інтел-резерв", "Телбот", "Трикер", "Візард". У кожній з них, як і в "Тріумфі", працює по одній людині, крім того, в жодній з цих фірм немає корпоративного сайту. Всі ці п’ять фірм співпрацюють з однаковими іноземними контрагентами-продавцями: Actifinance Sp. z o.o.,Ukrprom – servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A., щодо діяльності яких в інтернеті також замало інформації.

Також, за даними оперативників, сімейству Тупальських належить ще ціла низка фірм, окрім "Тріумфу-СВ". Це київське ТОВ "Групп СВ", ПП "Дагаз-СВ", що базується в Рівному, ТОВ "Зовнішньоторгова компанія "Євразія" з Іллічівська Одеської області.

Тупальський у відповіді на запит "Главкома" заперечує доведені розслідуванням факти і вперто заявляє, що ні він, ні члени його родини не мають стосунку до митно-брокерських компаній ПП "Тріумф-СВ" та ТОВ "Групп СВ", ПП "Дагаз-СВ", ТОВ "Зовнішньоторгова компанія "Євразія".

Як зазначає сайт "Депо", найцікавіше в цій історії інше – місяць тому, дружина брата Тупальського підтвердила, що за адресою, де вони мешкають зареєстрована "Тріумф-СВ", а сам Тупальський говорить, що ця компанія колись належала братові, але він її продав разом з юридичною адресою. Формально він правий, але виникає логічнеп запитання, чи існує ще хоч одна фірма в світі, яка має мільйонні обороти і при цьому не має можливості взяти собі офіс за 300-400 доларів? І ще одне не менш логічне запитання, а чи не переживає брат Тупальського, що якісь люди використовують його помешкання, як юридичну адресу для такої специфічної діяльності, як митне оформлення мільйонних грузів?

При цьому, як пише "Депо", Тупальський також зазначає, що ПП "Тріумф-СВ" створено за 4 роки до початку його служби в митних органах України. Але він не говорить, що тоді фірма була зареєстрована на його брата, а її розквіт розпочався саме з приходом Тупальського на митницю.