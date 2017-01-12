Зростання економіки Німеччини прискорилося до максимуму за п'ять років
13:15, 12 січня 2017Різне
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Середнє значення темпів зростання ВВП за 10 років становило 1,4%.
Ілюстрація REUTERS
Економіка Німеччини за підсумками 2016 року прискорилася на 0,2 п.п. до 1,9%.
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Про це свідчать дані Федерального статистичного управління країни (DeStatis).
Згідно зі статистичними даними, це максимальний показник з 2011 року, коли ВВП зріс на 3,7%.
Також повідомляється, що в 2015 році ВВП Німеччини зріс на 1,7%, у 2014 році — на 1,6%. Середнє значення темпів зростання за 10 років становило 1,4%.
Раніше ЦБ Німеччини збільшив прогноз зростання ВВП в країні.
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