Зростання економіки Німеччини прискорилося до максимуму за п'ять років

Економіка Німеччини за підсумками 2016 року прискорилася на 0,2 п.п. до 1,9%.

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Про це свідчать дані Федерального статистичного управління країни (DeStatis).

Згідно зі статистичними даними, це максимальний показник з 2011 року, коли ВВП зріс на 3,7%.

Також повідомляється, що в 2015 році ВВП Німеччини зріс на 1,7%, у 2014 році — на 1,6%. Середнє значення темпів зростання за 10 років становило 1,4%.

Раніше ЦБ Німеччини збільшив прогноз зростання ВВП в країні.