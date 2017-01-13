ООН прогнозує зростання безробіття в світі

Безробіття в світі, як очікується, зросте в цьому році із-за уповільнення зростання, політичної та економічної невизначеності та браку інвестицій, повідомляє Reuters з посиланням на Міжнародну організацію праці (МОП).

"Безробіття зростає в найбільших економіках, що розвиваються, особливо в країнах, які спираються на експорт сировини - Росії, ПАР і Бразилії, повідомило агентство ООН", - йдеться в повідомленні.

Кількість безробітних у світі з-за створення недостатньої кількості нових робочих місць, як очікується, виросте на 3,4 мільйона осіб у 2017 році до 201 мільйона, повідомила МОП у своїй щорічній доповіді.

"Це відповідає зростанню рівня безробіття з 5,7 відсотка в нещодавно завершився році до 5,8 відсотка в 2017-му, і ця тенденція пов'язана з погіршенням умов на ринку праці, особливо в країнах", - сказав на прес-конференції генеральний директор організації Гай Райдер.

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"Склалася ситуація, в якій, незважаючи на відносно високі запаси готівки, компанії, схоже, не впевнені в інвестиціях. Рівні інвестицій не такі, якими мають бути", - додав він.

Довгострокове безробіття залишається стабільно високим в Європі, Канаді та США, говориться в звіті. разом з тим хвилювання в суспільстві і відсутність гідних зарплат змушують шукачів їхати з регіонів, що розвиваються.

Найбільше від нестачі робочих місць страждають провідні експортери сировини.

"Так, ми зазначаємо зростання рівня безробіття в Російській Федерації, ПАР, Бразилії... та принаймні деяку стабілізацію в Саудівській Аравії та Індонезії", - сказав старший економіст МОП Стівен Тобін.