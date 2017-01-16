Трамп пообіцяв Британії "справедливу" торгову угоду, щоб допомогти зробити Brexit "хорошою річчю"

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що укладе з Великобританією торговельну угоду, яка полегшить наслідки виходу країни з ЄС.

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Як розповів Трамп в інтерв'ю британській газеті Times, протягом декількох тижнів після вступу на посаду він запропонує Великобританії швидку і "справедливу" торгову операцію, щоб допомогти зробити Brexit "хорошою річчю", передає Прайм.

Трамп зазначив, що запросив прем'єр-міністра Британії Терезу Мей здійснити візит "прямо після того", як стане президентом. Він додав, що і сам з радістю чекає поїздки до Великобританії, зазначивши, що його мати-шотландка була "дуже горда королевою".

Обраний американський президент розповів, що незабаром після Різдва Мей написала йому листа, до якого доклала в якості подарунка копію звернення Вінстона Черчілля до американського народу після нападу Японії на Перл-Харбор. У листі Мей висловила надію, що "почуття єдності і братського союзу" між двома країнами "зараз так само правильне, як і завжди", пише газета.

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Крім того, Трамп припустив, що інші країни візьмуть приклад з Великобританії і вийдуть зі складу ЄС, який, як він зазначив, серйозно постраждав від міграційної кризи.

На початку січня стало відомо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей цієї весни відвідає США для зустрічі з обраним президентом Дональдом Трампом. Співробітники адміністрації прем'єра в грудні приїжджали до США, щоб зустрітися з представниками команди Трампа і домовитися про візит. Точна дата візиту не називається. Трамп вступає на посаду 20 січня.

Більшість британців (51,9%) на референдумі 23 червня проголосували за вихід з ЄС. Прем'єр-міністр країни Девід Кемерон пішов у відставку. Новим прем'єром став екс-голова МВС Британії Тереза Мей. Валютні та фондові ринки відреагували на рішення Великобританії короткочасною панікою, однак ситуація досить швидко стабілізувалася.