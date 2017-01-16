У Південній Кореї видали ордер на арешт віце-голови Samsung

Спеціальна комісія прокуратури Південної Кореї видала ордер на арешт віце-голови Samsung Group Лі Чже Ена за звинуваченням у хабарництві в зв'язку з розслідуванням справи про зловживання владою та корупцію в оточенні президента Південної Кореї Пак Кин Хе, повідомляє «Ренхап».

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За інформацією агентства, Лі Чже Ена підозрюють в тому, що в 2015 році Samsung підписала контракт більш ніж на $18 млн із компанією, що базується в Німеччині і належить подрузі голови держави Цой Сун Силь. Слідство вважає, що натомість під тиском влади державний пенсійний фонд надав підтримку злиття двох компаній-підрядників Samsung.

Минулого тижня були допитані топ-менеджери Samsung — голова підрозділу стратегічного планування Samsung Чан Чжун Гі та його заступник Чхве Гі Сон, передає «Комерсант».

Нагадаємо, південнокорейському президенту Пак Кин Хе 9 грудня був оголошений імпічмент. Рішення стало результатом скандалу з подругою президента країни, що тривав з кінця жовтня, яка, не займаючи ніяких офіційних посад, була залучена в процес прийняття державних рішень. У перший день нового року Пак Кин Хе відкинула звинувачення в корупції, назвавши їх «спотвореними і помилковими».