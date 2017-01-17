"Укрспирт" не буде приватизовано й він надалі вроблятиме контрафакт - експерти

Причому ця проблема найближчим часом не буде вирішена, вважають експерти.

«Питання «Укрспирту» є питанням фантастичної корупції, яка існує навколо кожного з заводів, які входять в концерн. За кожним підприємством є чиїсь інтереси. Це - джерело збагачення, контрафактної продукції, тощо» - так зрив обіцяної з часів Революції Гідності приватизації підприємства коментує економіст Борис Кушнирук

При цьому він бачить реальні механізми, які б дозволили за наявності політичної волі давно закрити дане питання.

«Там в сукупності 60 підприємств, причому реально з себе хоч щось представляють 15-20, інші - «тіньові» підприємства, які можуть бути формально закриті, але на яких продовжує виготовлятися контрафактний спирт. Проте на сьогоднішній момент, на жаль, ми не бачимо від уряду відповідального підходу щодо приватизації. Уряд провалив приватизацію в 2015 році, в 2016-му, і щось мені підказує, що при тому настрої він її провалить і в 2017-му», - вважає він.

Колишній віце-прем'єр міністр України Володимир Лановий також переконаний, що саме чиновники, зокрема керівництва МінАПК, винні в тому, що концерн й далі продовжує виробляти контрафактний спирт.

«Вони не хочуть проводити таку приватизацію, яка проводиться в Європі: це широка приватизація - продаж акцій роздрібним інвесторам, недопущення приватних монополій. У нас же все навпаки ... Ті хлопці, які прийшли з приватних інвестиційних компаній - міністр фінансів, міністр агропромисловості та інші, - вони абсолютно не розуміють, що таке суспільне виробництво. Незрозумілі їхні мотиви. У чому їхні інтереси? На кого вони працюють? Про що вони думають, коли приходять на робоче місце? Це точно не пов'язано з прогресом всієї економіки », - вважає він.

Нагадаємо, що ініціативна групою людей, що постраждали від сурогатного алкоголю, в понеділок звернулася до керівників держави з вимогою завершити розслідування фактів отруєння людей та звільнити чиновників, які сприяють поширенню нелегальної неякісної продукції, зокрема, керівництво концерну «Укрспирт» та главу МінАПК Тарасу Кутового.

На думку авторів відкритого листа, концерт «Укрспирт» перетворився на найбільшого постачальника контрафактного сприту в країні й, де-факто, є головним джерелом загрози здоров’ю громадян. Водночас, МінАПК, яке мало б контролювати ситуацію, воліє нічого не помічати, беручи участь у розподілі кримінальних прибутків.

Прийняти закон про демонополізацію спиртової галузі від Україні вимагає також Міжнародний валютний фонд. Згідно із оприлюдненим проектом меморандуму уряду з МВФ, ця умова є одним із тріггерів для надання нового траншу кредиту в рамках програми EFF.