Україна посіла 42-е місце в рейтингу інноваційних економік світу – Bloomberg

Україна посіла 42-е місце з 50 країн у світовому рейтингу інноваційних економік світу, складеному аналітичною службою агентства Bloomberg. Рейтинг розміщений на сайті агентства.

Порівняно з минулим роком Україна погіршила свої позиції на 1 пункт, у 2016 році наша країна посідала 41-у сходинку рейтингу.

У новому рейтингу аналітики Bloomberg оцінювали економіки світу за 7 параметрами: розвиток дослідницької бази, виробництво товарів з високою доданою вартістю, частка дипломованих фахівців на ринку праці, продуктивність праці, ступінь використання hi-tech технологій, активність бізнесу в сфері патентування винаходів і концентрація дослідних центрів.

"Спочатку дослідники планували вивчити 200 економік світу, проте пізніше коло оцінювання скоротилося до 78 країн, а потім і до 50 держав, що відповідають критеріям інноваційності", - наголошується в дослідженні.

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Україна за результатами дослідження продемонструвала найгірший результат по продуктивності праці (50-е місце у рейтингу), а за рівнем виробництва товарів з високою доданою вартістю обійшла лише Росію (48-е місце) та Кіпр (49-е місце), посівши 47-е місце. Разом з тим, за показником частки дипломованих фахівців на ринку праці Україна увійшла до п'ятірки найсильніших, виборовши 4-е місце у підгрупі загального рейтингу.

Очолила загальний рейтинг Південна Корея, яка посідала перше місце і в минулому році. У першу десятку провідних інноваційних економік світу також увійшли Німеччина, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Сінгапур, Японія, Данія, США та Ізраїль.

Як повідомляв УНІАН, в уряді України не раз заявляли про необхідність зміни вектора розвитку економіки нашої країни і переходу від сировинної економіки до інноваційної із зростанням частки експорту товарів з високою доданою вартістю.