Рада прийняла в першому читанні законопроект про корпоративних договорах

За ухвалення законопроекту №4470 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про корпоративні договори" за основу проголосувало 264 народних депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Презентуючи законопроект, народний депутат Вікторія Пташник зазначила, що даний документ регламентує укладення корпоративних договорів між власниками компаній для того, щоб уникнути спірних ситуацій при управлінні підприємством.

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"Законопроект дозволяє за допомогою корпоративного договору домовлятися між собою (учасникам і власникам товариств – УНІАН) для вирішення спірних ситуацій, навіть якщо в майбутньому учасники посваряться між собою", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада в грудні 2016 року прийняла в першому читанні законопроект, який дозволить удосконалити корпоративне управління в товариствах з обмеженою відповідальністю, створювати в них наглядові ради та укладати між учасниками корпоративні договори, що сприятиме збільшенню привабливості даної форми ведення бізнесу для інвесторів.