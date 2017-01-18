У Фіскальній службі розповіли, скільки кримінальних проваджень відкрили проти своїх співробітників

Про це повідомляється на сайті ДФС.

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Згідно з повідомленням, за фактами зловживання владою з боку працівників органів ДФС у 2016 році відкрито 210 проваджень.

«Під час розслідування кримінальних проваджень працівникам органів ДФС оголошено 189 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, зокрема, 84 – за одержання неправомірної вигоди. В суд направлено матеріали 116 кримінальних проваджень, з них 26 посадових осіб визнані винними у скоєнні злочинів», - цитуються в повідомленні слова начальника Управління внутрішньої безпеки ДФС Юрія Шеремета.

За його словами, для попередження прийому на роботу в органи ДФС осіб, схильних до корупції, служба під час співбесід із кандидатами застосовує «детектори брехні». За їхніми наслідками з початку року було відмовлено у призначенні на посади 77 особам, які належать до компетенції голови ДФС, і 31 особі, що належать до номенклатури територіальних підрозділів

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2016 року управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби відкрило 378 кримінальних проваджень стосовно співробітників служби, з яких 69 проваджень – за фактами хабарництва.