Голова МВФ заявила про кризу середнього класу в розвинених країнах

Голова Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард заявила на сесії Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що в країнах з розвинутою економікою триває криза середнього класу, у той же час на світовому рівні кількість його представників зростає.

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«Разом з уповільненням росту, зростанням нерівності і набагато більшою прозорістю, я думаю, що у нас є всі складові того, що називається кризою середнього класу в розвинених економіках», — сказала вона, передає Gazeta.ru.

Голова МВФ додала, що за останні 40 років чисельність середнього класу на світовому рівні зросла з 7% до 13%.

Раніше Крістін Лагард заявила, що нерівність громадян є однією з ключових проблем країн з розвиненою економікою і гальмує стійкий ріст.

Всесвітній економічний форум в Давосі стартував 17 січня.