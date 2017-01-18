Суд Південної Кореї відмовився заарештовувати голову Samsung

Про це повідомляє republic.ru з посиланням на Reuters.

Лі Чже Ен проходить підозрюваним у хабарництві на тлі розслідування корупційного скандалу навколо тимчасово відстороненої від посади президента країни Пак Кин Хе.

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Прокуратура Південної Кореї зажадала заарештувати його 16 січня.

За версією правоохоронних органів, Samsung перерахувала 22 млрд вон ($18 млн) на рахунки фірми, підконтрольної подрузі президента Чхве Сун Силь. В обмін на це Чхве чинила тиск на Національний пенсійний фонд, щоб він схвалив злиття двох філій компанії.