Рекордний розрив: у США топ-менеджер отримує в 130 разів більше, ніж рядовий співробітник

Зарплати американських топ-менеджерів в середньому в 130 разів перевищують середній рівень зарплат рядових співробітників.

Таку статистику навели учасники пленарної дискусії Всесвітнього економічного форуму, присвяченій виплатам топ-менеджменту.

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З 1970-х виплати топ-менеджменту в США зростали експоненціально. За статистикою Інституту економічної політики, яка враховує коригуючі коефіцієнти на інфляцію, виплати топ-менеджменту американських корпорацій за ці роки зросли на 1000%. Зарплати рядового персоналу і робітників за ці ж роки з поправкою на інфляцію зросли приблизно на 11%. 20 років тому топ-менеджер в США в середньому отримував в 45 разів більше виплат, ніж рядовий співробітник. В даний час співвідношення становить 1 до 130, випливає з матеріалів, представлених на сесії, передає RNS.

«В основному ця статистика стосується великих публічних компаній. Треба зрозуміти, про що ми говоримо — про соціальну справедливість або про бізнес-ефективність. Простіше кажучи, чи переплачують топ-менеджерам. Згідно з нашими недавніми дослідженнями, 85% компаній вважають виплати членам своїх рад директорів адекватними. Це питання оцінки лідерства. Якщо топ-менеджер здатний наростити капіталізацію компанії на $100 млн, скільки ви йому заплатите? Зазвичай платять від 1% до 5% від цих грошей. Головне питання — збіг інтересів акціонерів і топ-менеджменту», — говорить Раджив Васудіва з рекрутингової компанії Egon Zehnder.