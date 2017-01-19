До відома представників ЗМІ

Акцентуємо Вашу увагу на тому, що ряд джерел помилково приймає торгово-розважальний центр Караван за гіпермаркет Караван.

Мережа торгово-розважальних центрів (ТРЦ) Караван – актив компанії DCH Real Estate. ТРЦ Караван працюють в Києві, Харкові та Дніпрі. Мережа ТРЦ Караван – найбільша в Україні, загальна площа трьох об’єктів складає 250 тис. кв.м.

Гіпермаркет Караван – орендар однойменного ТРЦ, управляючою компанією якого є DCH Real Estate. Тобто, як і близько 600 інших магазинів, гіпермаркет Караван розташований на території ТРЦ Караван. Жодного впливу на діяльність чи будь-які рішення гіпермаркету Караван DCH Real Estate не має.