Кабмін врегулював оплату праці держслужбовців

Кабінет міністрів України врегулював оплату праці працівників державних органів у 2017 році.

Відповідну постанову від 18 січня 2017 року №15 оприлюднено на Урядовому порталі.

Документом встановлюється мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби з 1 січня 2017 року - 2 тисячі гривень згідно з Законом України "Про державну службу", підвищуються посадові оклади державним службовцям та іншим категоріям працівників державних органів від 5 до 27%, впорядковано віднесення посад державної служби до відповідних груп з оплати праці.

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Також документом визначено єдиний підхід щодо встановлення працівникам державних органів матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Крім того, визначено порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам патронатної служби та працівникам державних органів, що виконують функції з обслуговування, у разі виникнення права на її підвищення.