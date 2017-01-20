Фіскальна служба усунула все керівництво Львівської митниці

Державна фіскальна служба тимчасово відсторонила від виконання обов'язків керівництво Львівської митниці після затримання під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова, повідомляється на сайті ДФС.

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Згідно з повідомленням, керівництво Львівської митниці відсторонено на час проведення службового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Львові військовою прокуратурою Львівського гарнізону спільно з оперативниками Нацполіції вчора, 19 січня, затримали під час вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч доларів виконуючий обов'язки заступника начальника Львівської митниці.

У 2016 році управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби України відкрило 506 кримінальних проваджень щодо співробітників служби, з яких 97 – за фактами хабарництва.