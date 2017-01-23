Трамп заявив, що незабаром почне процес перегляду НАФТА

За його словами, зустрічі з канадським прем'єром Джастіном Трюдо і мексиканським президентом Енріке Пенья Ньєто вже призначені, передає Бі-Бі-Сі.

Угода між трьома країнами набула чинності в 1994 році.

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Трамп раніше називав його найгіршою угодою про взаємну торгівлю, яку коли-небудь укладали США.

На сайті Білого дому йдеться, що якщо Канада і Мексика відмовляться переглядати НАФТА з тим, щоб забезпечити "чесну угоду" для американських робітників, США вийдуть з угоди.

Виступаючи на церемонії введення в посаді високопоставлених співробітників Білого дому, Трамп також сказав, що має намір поговорити з Пенья Ньєто про імміграцію та захист кордонів. Зустріч, за повідомленням Білого дому, запланована на 31 січня.

"Мексика - чудова. Президент був справді дуже приголомшливим, - сказав Трамп про Енріке Пенья Ньєто, з яким розмовляв по телефону. - Думаю, що у нас вийде дуже хороший результат з Мексикою - для Сполучених Штатів, для всіх задіяних сторін".

Дата зустрічі Трампа і Трюдо поки не відома.