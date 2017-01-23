Кабмін затвердив напрями інноваційної діяльності країни до 2021 року

Кабінет міністрів України затвердив перелік середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки, в основі яких - впровадження систем Інтернету речей, квантових обчислень і ЗD-прототипування.

Відповідне розпорядження уряду №1056 було прийнято 28 грудня, опубліковано сьогодні, 23 січня, в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно пояснювальній записці до документа, його прийняття забезпечить реалізацію напрямів інноваційної діяльності, створить основу для формування середньострокових пріоритетних напрямів галузевого рівня.

Розпорядженням, зокрема, передбачено розвиток і впровадження систем Інтернету речей, освоєння технологій квантових обчислень, створення матеріалів і технологій для ЗD-прототипування і т. д.

Також документом передбачено освоєння нових технологій транспортування енергії, високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа-, суднобудування та впровадження нових технологій у сфері медицини.

Крім того, документ включає розвиток застосування в Україні технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього середовища.

Читайте також"Дім інновацій" об'єднав вчених, інноваторів та бізнесменів

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року Кабінет міністрів України розробив проект середньострокового плану розвитку країни до 2020 року, в основі якого - економічне зростання і відновлення промисловості. Проект плану представив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Крім того, ключовими цілями урядового плану є приватизація, розвиток агросектору, розвиток видобувної галузі з можливістю повного забезпечення власним газом і вугіллям всіх категорій споживачів до 2020 року, розвиток дорожнього господарства та логістичних можливостей, включаючи будівництво автомобільних доріг, портової інфраструктури та модернізацію "Укрзалізниці", на яку держава, за словами Гройсмана, виділяє близько 16 мільярдів гривень.