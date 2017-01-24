Зростання зайнятості в єврозоні досягло максимуму за дев'ять років

Зростання зайнятості в єврозоні в січні 2017 року досяг максимуму за дев'ять років, повідомляє RNS з посиланням на Markit.

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Композитний індекс ділової активності (PMI) єврозони в січні 2017 року скоротився до 54,3 пункту — до мінімуму за останні два місяці. У грудні показник становив 54,4 пункту.

Індекс для сектора послуг в січні впав до мінімуму за три місяці — у 53,6 пункту проти 53,7 пункту в грудні.

Індекс виробничої активності єврозони в січні знизився до 55,9 пункту проти 56,1 в грудні, що склало мінімум за два роки.