Україна та Ізраїль проводять четвертий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі

Україна продовжує переговори з Ізраїлем про формування зони вільної торгівлі та розглядає цю державу як перспективного партнера в сільському господарстві, енергетиці, сфері IT, промисловості та туризмі.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

«У Києві відбувається IV раунд переговорів між Україною і Державою Ізраїль про укладення Угоди про зону вільної торгівлі. В рамках цього раунду сторони ставлять за мету досягти спільного бачення та узгодити спільні підходи до торгівельних преференцій для сільськогосподарських і промислових груп товарів. Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших», - йдеться в коментарі Мінекономрозвитку.

Коментуючи хід переговорів, торговий представник України Наталія Микольська зазначила, що говорити про терміни завершення переговорів поки що рано, проте налагоджений діалог дуже результативний й інтенсивний. «Ми розраховуємо, що нинішній етап переговорів також буде результативним і допоможе просунутися в справі визначення взаємовигідних домовленостей», – сказала Микольська, додавши, що Україна вкрай зацікавлена в безмитному експорті своєї агропродукції та продукції машинобудування до Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, Україна й Ізраїль планували завершити переговори щодо Зони вільної торгівлі ще наприкінці 2016 року. Однак через ряду причин переговорний процес продовжився і в поточному році.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту до Держави Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси і полімерні матеріали (7,1%).