Штат Фіскальної служби за минулий рік скоротився майже на 20%

Фактична чисельність працівників Державної фіскальної служби станом на 20 січня 2017 року становить 41 285 осіб, з яких 2550 перебувають у декретних відпустках, повідомляється на сайті служби.

Минулого року екс-міністр фінансів Наталія Яресько повідомляла, що кількість працівників податкової станом на 1 січня 2016 року становило 51 тисячу співробітників, таким чином, за рік штат податкової скоротився на 19%.

За даними служби, на поточний момент в центральному апараті ДФС працюють 1 478 осіб, територіальних податкових органах - 27 092, митницях - 9 697 співробітників.

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"Всі заходи щодо скорочення працівників служби приймаються у відповідності з вимогами чинного законодавства. Було проведено реорганізацію деяких територіальних органів ДФС шляхом їх приєднання до відповідним територіальним органам. Це призвело до зменшення кількості податкових інспекцій з 322 до 168", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у рамках реформи Державної фіскальної служби планувалося за підсумками 2015 року скоротити штат на 30% завдяки впровадженню електронних сервісів, але за підсумками 2015 року ДФС не виконала вчасно зменшення чисельності.