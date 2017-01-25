Кубів представить індійського бізнесу можливості співпраці з Україною

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів має намір відвідати з робочим візитом Індію для участі у 23-му міжнародному Саміті партнерства та подання можливостей України в сфері інновацій, інфраструктури, промисловості і торгівлі.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, візит відбудеться 26-28 січня. Крім участі у саміті, Кубів також проведе низку двосторонніх зустрічей, однак їх деталі не розголошуються.

Індія входить до п'ятірки країн - найбільших торговельних партнерів України. Частка ринку Індії в загальному обсязі українського експорту, за даними Мінекономрозвитку, складає 3,9%, або 1,2 мільярда доларів.