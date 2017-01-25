У Росії падіння реальних доходів населення прискорилося майже в два рази

Реальні грошові доходи росіян (скоригована на показник інфляції сума коштів, які залишаються в розпорядженні людини після внесення нею усіх обов'язкових платежів) у грудні 2016 року скоротилися порівняно з груднем попереднього року на 6,1%, випливає з матеріалів Росстату, передає РБК.

Читайте такожРівність по-російськи: на 10% населення припадає 90% національного багатства

До кінця року спад дещо прискорився (у листопаді було мінус 6%, а в жовтні — мінус 5,6%), однак найгірший у році результат так і залишився за серпнем. В останньому місяці літа 2016 року реальні доходи росіян, за уточненими Росстатом даними, впали в річному вираженні відразу на 8,5%, що стало найгіршим результатом більш ніж за сім років.

За підсумками 2016 року в цілому падіння доходів в річному обчисленні становило 5,9%. Таким чином, у порівнянні з 2015 роком темпи скорочення доходів прискорилися більш ніж на 84% або майже вдвічі (в 2015 році реальні доходи скоротилися на 3,2%). Порівняно з 2014 роком скорочення реальних доходів прискорилося більш ніж у вісім разів (було мінус 0,7%).

Читайте такожВперше за вісім років росіяни стали витрачати на їжу більше половини доходів

Реальні доходи скорочуються вже три роки, а за останні 26 місяців статистики жодного разу не зафіксували навіть місячного їх приросту. В останній раз за підсумками окремого взятого місяця підвищення реальних доходів росіян в річному обчисленні було зафіксовано в жовтні 2014 року (плюс 2,1%).

Номінальний розмір середньомісячного доходу росіян за підсумками 2016 року становив, за підрахунками експертів Росстату, 30 775 руб., що на 1% перевищує показник 2015 року. При цьому номінальний розмір середньої по країні зарплати в 2016 році зріс відразу на 7,7% (до 36 703 руб.). Однак реальна зарплата середнього росіянина, що відображає купівельну спроможність отриманих робітником грошей, збільшився за рік лише на 0,6%.

Згідно з даними Росстату, в січні—вересні 2016 року за межею бідності проживали 20,3 млн росіян, або 13,9% населення країни.