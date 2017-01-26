Сума знятих кібершахраями грошей з платіжних карток українців в 2016 році зросла в 4 рази

Сума знятих кібершахраями коштів з електронних платіжних карток українців в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася в 4 рази – до 339,13 мільйона гривень.

Про це повідомила на прес-конференції заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА Олеся Данильченко.

"Сукупний дохід шахраїв в 2016 році збільшився в 4 рази – до 339,13 мільйона гривень. У 2015 році ця сума становила 84,36 мільйона гривень", – сказала вона.

Данильченко зазначила, що найчастіше кіберзлочинці використовують такий вид шахрайства, як "вішинг" – дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки.

"Спостерігається загальна тенденція – "вишингу" суми втрат клієнтів банків завжди більше, ніж суми втрат від шахрайства в Інтернеті", – зазначила Данильченко.

Згідно з даними дослідження ЕМА, в 2016 році сума знятих кібершахраями коштів від незаконних операцій "вішинг" порівняно з 2015 роком зросла в 5 разів – до 275,45 мільйона гривень.

Крім того, сума втрат користувачів банківських карток від шахрайських операцій в Інтернеті за результатами 2016 року збільшилася в 2 рази – до 63,68 мільйона гривень.

Заступник директора асоціації ЕМА підкреслила, що сукупний дохід шахраїв зростає з кожним роком, і зазначила, що зусилля асоціації і кожного окремого банку не дадуть позитивного результату без боротьби з кіберзлочинністю.

Також, за її словами, в останні роки в Україні спостерігається зменшення кількості випадків компрометації даних банківських карт – розкриття реквізитів картки третіми особами з використанням різних методів.

Згідно з даними ЕМА, в 2014 році було зафіксовано 215 таких випадків, в 2015-му – 99, а в 2016 році – 71 випадок встановлення різних пристроїв на банкоматах для компрометації даних.

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"Звичайно, з'являються різні модифікації обладнання, шахраї вдосконалюють свої методи роботи, але все-таки тенденція до зменшення кількості таких випадків", – пояснила Вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, кількість виявлених за 2016 рік "фішингових" сайтів, незаконно збирають дані про банківські карти під приводом надання неіснуючих послуг в Україні, зросла в 4,5 рази в порівнянні з 2015 роком – до 174 веб-ресурсів.

В Україні діє Національна програма сприяння безпеці електронних платежів і карткових розрахунків за підтримки Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА та Посольства США. Програма передбачає підвищення рівня знань користувачів платіжних карт, удосконалення законодавства, поліпшення якості співпраці між правоохоронцями, банками та судовими інстанціями. Дану ініціативу підтримали Національна поліція, Національний банк та компанія Visa.