ІТ-гіганти відзвітували про фінрезультати: Intel і Microsoft скоротили прибуток, Google збільшив

Американський холдинг Alphabet Inc., володіє компанією Google за підсумками 2016 року збільшив чистий прибуток на 19,1% - до 19,478 мільярда доларів, повідомляється в релізі холдингу.

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Чистий прибуток Alphabet за підсумками четвертого кварталу 2016 року зріс на 8,3% - до 5,333 мільярда доларів. Виручка компанії за звітний період збільшилася на 22,2% - до 26,064 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

В серпні 2015 року було оголошено, що Alphabet стане холдинговою компанією. Корпорація Google з пошуковою системою, Android і YouTube 2 жовтня 2015 року увійшли в холдинг Alphabet. Компанія отримала контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X. Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін зайняли посади генерального директора і президента Alphabet відповідно.

Чистий прибуток американської компанії Intel, одного з найбільших в світі виробників комп'ютерних компонентів, за підсумками 2016 року скоротився на 9,6% порівняно з 2015 роком - до 10,3 мільярда доларів, йдеться в прес-релізі компанії.

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Чистий прибуток корпорації за підсумками четвертого кварталу 2016 року знизився на 1,4% в порівнянні з показником за аналогічний період 2015 року і становив 3,56 мільярда доларів. Виручка Intel за звітний період у річному вираженні зросла на 10,1%, до 16,4 мільярда доларів.

За той же період виручка підрозділу Intel з розробки компонентів для персональних комп'ютерів - найбільшого підрозділу компанії - становила 9,1 мільярда доларів, збільшившись в річному вираженні на 3,4%. При цьому виручка підрозділу дата-центрів зросла на 9,3% у річному вираженні і становила 4,7 мільярда доларів.

Чистий прибуток IT-гіганта MicrosoftCorp. за підсумками першого півріччя 2016-2017 фінансового року, що завершився 31 грудня, становив 9,89 мільярда доларів, знизившись на 0,3% в річному вираженні, повідомляється в звіті компанії.

Виручка компанії зменшилася на 0,8% - до 44,54 мільярда доларів.

Чистий прибуток компанії за другий квартал фінансового року зріс у річному вираженні на 3,6%, до 5,2 мільярда доларів. Виручка за звітний період зросла на 1,24% - до 24,09 мільярда доларів.

Американська компанія Microsoft Corp була заснована в 1975 році Біллом Гейтсом і Полом Алленом. Штаб-квартира знаходиться в Редмонді, штат Вашингтон. Компанія спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема Microsoft є розробником операційної системи Windows.