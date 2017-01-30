В Авдіївці призупинили обслуговування бюджетних платежів

Державна казначейська служба України сьогодні, 30 січня, тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в своєму управлінні м. Авдіївка (Донецька область).

Як повідомила прес-служба Держказначейства, таке рішення прийнято через відсутність електропостачання та зв'язку, викликаного інтенсивними обстрілом в районі міста Авдіївка.

Казначейство приносить свої вибачення за тимчасове припинення розрахунково-касового обслуговування.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

Під час штурму Авдіївки бойовиками четверо українських військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення. Також були поранені троє мирних жителів, у зв'язку з чим прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл як теракт.