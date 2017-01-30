Експортно-кредитне агентство України запрацює не пізніше серпня - закон

Експортно-кредитне агентство (ЕКА), створення якого було запропоновано урядом і схвалений парламентом наприкінці 2016 року, має запрацювати не пізніше серпня поточного року.

Про це йдеться в тексті закону про ЕКА, опублікованому в офіційній пресі і набрав чинності.

"У шестимісячний термін створити ЕКА, забезпечити формування і оплату його статутного капіталу", - говориться в тексті закону.

Як зазначається, агентство створюється для стимулювання експорту товарів, робіт і послуг українського виробництва. Номенклатура експорту налічує понад 15 позицій, включаючи продукти харчування, товари легкої промисловості, машинобудування, літакобудування, суднобудування, виробництво ядерних реакторів, котлів, електромашин, залізничного транспорту.

Також агентство на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, гарантування експортних договорів і бере участь у програмах часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

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Початковий статутний капітал агентства становитиме близько 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. Разом з тим, згідно із законом, бюджет не є єдиним джерелом фінансування агентства. Такими джерелами визначено власні кошти, інвестиції, залучені в іноземних чи вітчизняних інвесторів на поворотній або безповоротній основі, кошти міжнародних фінансових організацій.

"ЕКА створюється у формі публічного акціонерного товариства, засновником якого є держава в особі Кабінету міністрів України, яким належить не менше 50% статутного капіталу плюс одна акція", - йдеться в законі.

Органами управління ЕКА визначені правління, спостережна рада та загальні збори акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, створення експортно-кредитного агентства є одним з кроків щодо підтримки міжнародної експансії українських товарів і збільшенню обсягів експорту вдвічі до 2019 року.

За підсумками 11 місяців 2016 року обсяг експорту в Україні впав на 6% - до 32,7 мільярда доларів у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року.