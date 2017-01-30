Starbucks відреагував на антиіммігрантський указ Трампа: прийме на роботу 10 тисяч біженців

Мережа кав'ярень Starbucks в найближчі п'ять років прийме на роботу 10 тисяч біженців у 75 країнах, де працюють її кав'ярні. Це у відкритому листі співробітникам оголосив гендиректор мережі Говард Шульц, передають «Ведомости».

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Його лист стало реакцією на рішення президента Дональда Трампа ввести тимчасову заборону на в'їзд в США громадянам Іраку, Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі та Судану і на наказ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

За оцінкою Шульца, рішення про заборону на в'їзд викликало «сум'яття, здивування і протидію». Компанія не буде ні підтримувати такі рішення, ні мовчки зустрічати їх, при тому, що з кожним днем зростає невизначеність навколо дій нової адміністрації, зазначив він.

Цей лист він написав «з важким серцем», «глибоким занепокоєнням» і «бажанням виконувати свої обіцянки». За його словами, настали «безпрецедентні часи», коли американцям довелося стати свідками, що ставиться під сумнів майбутнє «американської мрії». Оголошені плани щодо найму біженців означають, що компанія хоче поселити і дати шанс тим, хто біжить від війни, насильства та переслідувань.

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Наймати біженців Starbucks почне з США, і в першу чергу будуть прийматися ті, хто служив в армії або підтримував дії військових. Компанія запевнила, що підтримує програму допомоги нелегальним мігрантам, яких ввезли до США дітьми.

У Мексиці Starbucks обіцяє продовжити співпрацю з усіма партнерами і розширити програму з безкоштовної роздачі кавових дерев бідним сім'ям.

Шульц став останнім з низки керівників американських корпорацій, які розкритикували заборону на в'їзд в США громадян семи близькосхідних країн. Аналогічні заяви зробили топ-менеджери Facebook, Google і Tesla, а сервіс з пошуку житла Airbnb запропонував безкоштовний пристрій постраждалим від введеної заборони. Світові лідери також засудили указ Трампа.

У неділю Трамп випустив спеціальну заяву щодо ситуації, звинувативши ЗМІ в неправильній інтерпретації його заборони. «Щоб все роз'яснити, це не заборона для мусульман, як помилково повідомляють медіа», – цитує прес-реліз ABC News.

За словами президента, заборона пов'язана з боротьбою з тероризмом і з заходами безпеки в країні, а не з релігією. Він нагадав, що у світі ще понад 40 країн з переважно мусульманським населенням, яких ця заборона не торкнулася. За його словами, аналогічну заборону ввів президент Барак Обама в 2011 р., коли на півроку призупинив видачу віз іракцям.