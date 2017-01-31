Міністр інфраструктури повідомив, кому зобов'язаний знайомства з головою "Укравтодору" Новаком

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що зобов'язаний знайомства з нинішнім виконувачем обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомиром Новаком народного депутата України з фракції "Блок Петра Порошенко" Ігорю Кононенко.

Про це міністр сказав в інтерв'ю УНІАН.

"Якось ми з ним (Кононенко - УНІАН) спілкувалися з приводу дорожньої сфери... І він повідомив, що на прикметі є хороший чоловік, якого можна розглянути радником з питань автодорожнього господарства. Я з ним (Новаком – УНІАН) познайомився і, оскільки до того часу була вакансія керівника "Укравтодору", - запропонував його на цю посаду", - сказав Омелян.

При цьому він підкреслив, що задоволений результатами роботи Новака на посаді голови "Укравтодору".

Також Омелян повідомив, що на відміну від іншого поляка – голови правління "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна, який отримує конкурентну зарплату у розмірі понад 460 тисяч гривень на місяць, за Новаку досі немає рішення уряду про встановлення йому ринкової зарплати.

Читайте такожКонфлікт навколо "Укрзалізниці" триває: Омелян заявив про провал корпоратизації компанії

"Прем'єр-міністр обіцяє вирішити це питання третій місяць. Мені дуже незручно, а Новаку – дуже неприємно", – сказав голова Мінінфраструктури, додавши, що керівник "Укравтодору" живе в Україні на свої власні заощадження.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у жовтні 2016 року призначив екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака главою "Укравтодору".

Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012. Також він зазначив, що займався реформуванням "Польських залізниць". За словами Новака, його головним завданням в "Укравтодорі" стане залучення іноземних інвестицій і компаній для участі в дорожніх тендерах.

Омелян в інтерв'ю УНІАН зазначив, що в підписаному з головою "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном контракті передбачено приблизно 463 тисяч гривень заробітної плати щомісяця, а також отримання відсотків в залежності від виконання ключових показників ефективності, затверджених спостережною радою компанії.