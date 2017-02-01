"Боязка" Росія: рішення підвищити пенсійний вік прийнято, але не наважуються оголосити

Принципове рішення підвищити пенсійний вік для росіян прийнято, повідомили «Известиям» два джерела, близьких до уряду РФ.

Зараз дискусії ведуться про те, коли оголошувати про це рішення, а також про конкретні параметри підвищення пенсійного віку з урахуванням детального аналізу соціально-економічних наслідків. Існує декілька позицій з цього питання. Зокрема, поки що превалює ідея не вирівнювати пенсійний вік для чоловіків і жінок.

Читайте такожУ Мінсоцполітики розповіли, коли вирішиться питання підвищення пенсійного вікуЗа словами співрозмовника «Известий», зараз на порядку два інших питання — коли оголошувати про підвищення пенсійного віку і параметри реформи.

Джерело «Известий» говорить про те, що рішення оголосити можуть в 2018 році, коли буде сформовано новий уряд. Представник експертного співтовариства, добре знайомий з обговоренням питання, додає, що, швидше за все, заяву буде синхронізовано з оприлюдненням основних напрямів стратегії довгострокового соціально-економічного розвитку, яка готується Центром стратегічних розробок (ЦСР) Олексія Кудріна.

Колишній міністр фінансів Олексій Кудрін вже давно відомий своєю послідовною позицією щодо підвищення пенсійного віку. У січні цього року на Гайдарівському форумі він позначив її як основи прогнозу ЦСР.

Один з проектів передбачає підвищення пенсійного віку для жінок до 63 років, для чоловіків — до 65 років. Причому процес повинен бути поступовим — з кроком шість місяців на рік.

Ще один варіант — вирівняти пенсійний вік для чоловіків і жінок, підвищивши його до 63 років.

У той же час соціальний блок, який публічно виступає проти підвищення пенсійного віку, вже підготував розрахунки, виходячи з підвищення пенсійного віку для чоловіків до 65 років і жінок до 60 років, розповів «Известиям» один з учасників урядових нарад.

У прес-службі Мінпраці «Известиям» заявили, що рішення щодо підвищення пенсійного віку ще не прийнято. Це підтвердив прес-секретар віце-прем'єра Ольги Голодець, яка курирує соцблок. У прес-службі Мінпраці підкреслили, що позиція міністерства залишається з цього питання незмінною, і нагадали про заяву глави відомства Максима Топіліна, який говорив раніше, що час для підвищення пенсійного віку ще не настав.

Учасники урядових нарад повідомили, що для представників соцблоку у разі підвищення пенсійного віку є принциповий момент — щоб залишалася звична різниця у п'ять років між жінками і чоловіками.

Як додає один із співрозмовників «Известий», середня зарплата у жінок нижче, тому, щоб подолати розрив у пенсіях між представниками різних підлог, потрібно збільшити час трудового стажу.

Дійсно, за даними Росстату, очікувана тривалість життя чоловіків, які досягли 60 років, — 16 років, жінок, які досягли 55 років, — понад 25,5 року. При цьому частка представниць слабкої статі у загальній кількості людей на заслуженому відпочинку становить майже 67%. Тобто більшість пенсіонерів — жінки. При цьому вони отримують пенсії в середньому приблизно на 4,5% менше, ніж чоловіки.

"Найкраща зарубіжна практика свідчить про правильність підходу вирівнювання пенсійного віку для чоловіків і для жінок. На мій погляд, 63 роки для представників обох статей з підвищенням на шість місяців за рік — оптимальний варіант. Справа в тому, що 63 роки — очікувана тривалість здорового життя. Крім того, якщо процес розтягнеться на 16 років, то це нормальний горизонт планування, достатній, щоб зрозуміти, що буде з ринком праці і тривалістю життя", - зазначив директор Науково-дослідного фінансового інституту Володимир Назаров.