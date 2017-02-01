До вересня в Україні має запрацювати патентний суд - Мінекономрозвитку

В Україні до вересня цього року має запрацювати так званий патентний суд, який покликаний розглядати спори у сфері інтелектуальної власності.

Читайте такожКабмін схвалив законопроект про механізми боротьби з патентним тролінгом

Про це під час круглого столу в УНІАН повідомила директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч.

«Патентний суд має бути створений до вересня 2017 року. Наскільки мені відомо, зараз ведуться дискусії про те, яким має бути цей суд, які аспекти цей суд має відслідковувати, які мають бути його компетенції й функції, якою має бути його структура. Йде дискусія», - сказала Мініч.

Присутня на круглому столі народний депутат України Вікторія Пташник також відзначила, що ключовим майданчиком таких дискусій є Верховна Рада.

«Сьогодні ми (парламентарії - УНІАН) напрацьовуємо ідеї, яким чином ми маємо створити суд з питань інтелектуальної власності. Думаю, ми встигнемо до вересня (створити такий суд - УНІАН), будемо працювати над цим», - сказала Пташник.

Як повідомляв УНІАН, захист прав інтелектуальної власності в Україні є одним із найбільш проблемних і потребує системних державних рішень як на рівні уряду, так і на рівні парламенту. Україна входить в десятку країн, де прав інтелектуальної власності дотримуються найгірше, і цей процес потребує постійного моніторингу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як ключовий орган, який курирує сферу захисту інтелектуальної власності, розраховує сформувати єдиний орган захисту прав інтелектуальної власності - Офіс інтелектуальної власності, який об'єднував би функції формування політики в цій сфері, охорони власності та проведення експертизи.