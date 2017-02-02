Чистий прибуток Facebook у 2016 році зріс на 177%

Як йдеться в опублікованому звіті компанії, чистий прибуток за підсумками 2016 року склав $10,217 млрд, тоді як у 2015 році цей показник дорівнював $3,688 млрд. Таким чином, зростання чистого прибутку склало 177%, передає РБК.

Виручка компанії за підсумками року зросла на 54% і склала $27,427 млрд.

Читайте такожІТ-гіганти відзвітували про фінрезультати: Intel і Microsoft скоротили прибуток, Google збільшив

Зростання доходів від реклами склало 57% ($26,885 млрд), інші платежі принесли Facebook $753 млн.

За підсумками четвертого кварталу 2016 року виручка склала $8,809 млрд (зростання на 51% порівняно з останнім кварталом 2015 року), а чистий прибуток — $3,568 млрд (зростання на 128%).

Кількість щоденних користувачів у грудні в середньому склала 1,23 млрд осіб, що на 18% перевищило показники грудня 2015 року, при цьому кількість користувачів мобільних пристроїв склала 1,15 млрд осіб. Кількість користувачів, що заходять у Facebook , хоча б раз на місяць, склала 1,86 млрд осіб.