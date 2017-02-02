Україна та Ізраїль мають намір прискорити переговори щодо формування зони вільної торгівлі між двома країнами, які планували завершити ще у 2016 році.

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Як повідомили в прес-службі президента України Петра Порошенка, відповідні домовленості були досягнуті під час телефонної розмови голови української держави з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

«Лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, а також визначили першочергові напрями поглиблення співробітництва між Україною та Державою Ізраїль, - повідомили в прес-службі. - Співрозмовники відзначили необхідність активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем і погодилися вжити заходів для завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю».

Крім того, сторони підтвердили готовність до спільної протидії тероризму та сприяння мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України.

«В рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та Ізраїлю була досягнута домовленість про візит прем'єр-міністра України в Ізраїль», - резюмували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсман в Ізраїль повинен був відбутися в кінці 2016 року, проте був перенесений на більш пізній термін.

Наприкінці січня поточного року в Києві пройшов IV раунд переговорів між Україною та Державою Ізраїль про укладення Угоди про зону вільної торгівлі. В рамках цього раунду сторони ставили метою досягти спільного бачення та узгодити спільні підходи до торгівельних преференцій для сільськогосподарських і промислових груп товарів.

Україна розглядає Ізраїль як перспективного торговельного та інвестиційного партнера в таких сферах, як сільське господарство, енергетика, промисловість, ІТ, туризм та інших. Коментуючи хід переговорів, торговий представник України Наталія Микольська зазначала, що говорити про терміни завершення переговорів поки рано, проте налагоджений діалог дуже результативний і інтенсивний.

За даними Мінекономрозвитку, основними статтями українського експорту в Державу Ізраїль є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю в Україну – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).