Facebook доведеться виплатити $500 мільйонів за крадіжку технологій

Компанія Oculus, яка належить Facebook, програла в суді справу про крадіжку технологій віртуальної реальності. Творці окулярів Oculus Rift повинні виплатити $500 млн розробнику комп'ютерних ігор ZeniMax, повідомляє CNN.

Читайте такожGoogle випередив Apple і став найдорожчим брендом у світі

Oculus була визнана винною у використанні чужих технологій для створення окулярів віртуальної реальності. Один із засновників Oculus Джон Кармак раніше працював в компанії idSoftware, яка в червні 2009 року була придбана компанією ZeniMax Media. У 2013 році Кармак покинув idSoftware, однак, за версією суду, він використовував комп'ютерний код, розроблений на попередньому місці роботи для створення Oculus Rift. У 2014 році компанію Oculus придбав Facebook.

За рішенням суду Oculus заплатить $200 млн за порушення угоди про нерозголошення і $50 млн за порушення авторських прав. За приховування відомостей про походження продукту Oculus і один із засновників компанії Лаки Палмер виплатять по $50 млн. Колишній генеральний директор компанії Брендан Ірібе, який тепер очолює один із структурних підрозділів в Facebook, також повинен буде заплатити $150 млн.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Facebook опублікував фінансову звітність за 2016 рік. Всього за минулий рік компанії вдалося збільшити чистий прибуток на 177%. Після публікації звітності акції Facebook зросли на 2,66%. Це принесло засновнику Facebook Марку Цукербергу $3 млрд.