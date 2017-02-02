Голова "Укрзалізниці" не збирається скасовувати концерти своєї групи

Голова правління Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" Войцех Балчун заявив, що не збирається скасовувати концерти своєї рок-групи Chemia і надалі поєднувати цю діяльність з роботою в держкомпанії.

Про це сказав сам Балчун, коментуючи звинувачення міністра інфраструктури Володимира Омеляна, який розкритикував його за продовження виступів у рок-групі Chemia.

"Рівень цього аргументу - нижче моїх стандартів. Хіба я когось питаю, хто що робить у вільний час? Хтось збирає марки, хтось бігає, а я граю і не збираюся припиняти", - заявив Балчун.

Він також прокоментував звинувачення в частих перельотах в Польщу.

"І член правління Василевський (Іренеуш Василевський, член правління "Укрзалізниці" - УНІАН), і Пашкевич (Ремигуш Пашкевич, член правління "Укрзалізниці" - УНІАН), і голова "Укравтодору" (Славомир Новак - УНІАН), - ми всі живемо в Польщі. Там наші сім'ї, діти ходять в школу. Ми прилітаємо сюди в понеділок вранці, відлітаємо в п'ятницю ввечері. І нічого в цьому надзвичайного", - сказав Балчун.

Він додав, що під час перебування в Україні він майже завжди зайнятий роботою.

"Коли ми знаходимося тут, то практично весь час присвячуємо роботі, тому що нам більше нічого робити. Дуже рідко можна зустріти в ресторанах. Ми йдемо з роботи додому – з дому на роботу. А вдома ввечері ми сидимо і думаємо про стратегії "Укрзалізниці", - сказав він.

Читайте такожКонтракт з головою "Укрзалізниці" Балчуном закінчується 5 червня – Омелян

Як повідомляв УНІАН, раніше Омелян в інтерв'ю УНІАН повідомив про факти виступи Балчуна на концертах у складі групи Chemia в період, коли Балчун "повинен був займатися своїми прямими обов'язками як глава залізниці". Він зазначив, що після обрання Балчуна на посаду глави "Укрзалізниці" була досягнута домовленість про припинення концертної діяльності на період роботи в держкомпанії. Однак, за словами міністра, ці домовленості не були дотримані і Балчун знову розмістив програму гастролей на лютий-березень-квітень 2017 року.

Кабінет міністрів України 20 квітня 2016 року призначив відібраного за результатами конкурсу екс-керівника Польських залізниць Балчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці". Поляк є лідером і гітаристом рок-групи Chemia.