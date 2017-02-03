Прибуток Amazon за рік зріс у чотири рази

Чистий прибуток онлайн-рітейлера Amazon за підсумками 2016 року досяг $2,4 млрд, або $4,9 на акцію, що майже в чотири рази більше показника 2015 року — $596 млн, або $1,25 на акцію, повідомляє компанія, передає RNS.

Читайте такожAmazon планує створити в США сто тисяч робочих місцьВиручка Amazon за підсумками року збільшилася на 27% — до $136 млрд.

У IV кварталі 2016 року чистий прибуток компанії зріс на 55% — до $749 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року, що нижче прогнозів аналітиків. Виручка збільшилася на 22% — до $43,74 млрд.

Виручка від хмарного сервісу Amazon Web Services зросла в IV кварталі на 47% — до $3,5 млрд.