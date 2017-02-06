Трамп пообіцяв американцям знизити податки вже цього року

Президент США Дональд Трамп з оптимізмом оцінює перспективи реалізації податкової реформи вже в 2017 році. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає RNS.

Читайте такожТрамп пригрозив Toyota великими податками через завод в МексиціНа питання інтерв'юера Білл О'Райлі про те, чи слід американцям чекати зниження податків у поточному році, Трамп відповів: «Я думаю так».

В ході передвиборної кампанії Дональд Трамп обіцяв масштабне скорочення податків — у тому числі податок на прибуток корпорацій передбачається знизити з 35% до 15%. Однак поки Конгрес зайнятий Obamacare.

В останні тижні аналітики неодноразово попереджали про політичні ризики для реалізації податкової реформи. Зокрема, в Goldman Sachs вказують на розбіжності серед республіканців щодо цієї реформи.