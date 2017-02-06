Samsung Electronics через корупційний скандал вийшла з Федерації корейської промисловості

Південнокорейська компанія Samsung Electronics оголосила в понеділок про вихід з Федерації корейської промисловості (ФКП) у зв'язку з великим корупційним скандалом в Південній Кореї, який призвів у грудні 2016 року до імпічменту президента країни Пак Кін Хе, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Ренхап.

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Очікується, що й інші компанії корпорації Samsung послідують цьому прикладу і також покинуть федерацію.

Як зазначає Ренхап, цей крок був очікуємо після того, як фактичний лідер Samsung Group Лі Чже Ен попереджав про нього парламент країни на слуханнях у грудні 2016 року.

Інші корпорації, такі як LG Group і KT, тоді теж оголосили про рішення вийти з ФКП у зв'язку зі скандалом навколо наближеної до голови держави Цой Сун Сіль, яку прокуратура Південної Кореї звинувачує в отриманні у корпорацій, включаючи Samsung і LG, великих сум грошей за підтримку владою їхнього бізнесу.

Федерація корейської промисловості, яка об'єднує близько 600 компаній країни, підозрюється в посередництві між корпораціями і президентською адміністрацією.