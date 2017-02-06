Плани п'ятирічки: у Китаї обіцяють створити понад 50 мільйонів робочих місць

Влада Китаю планує в рамках 13-го п'ятирічного плану на 2016-2020 роки створити понад 50 мільйонів робочих місць, повідомляє Росбалт.

"У відповідності з планом, більше 50 мільйонів робочих місць буде створено до 2020 року, з розумним підвищенням заробітної плати і рівнем безробіття в містах нижче 5%. Зусилля покликані покращити підприємницьке середовище і структуру людських ресурсів. Освічені і кваліфіковані працівники повинні складати значну частку від загальної робочої сили", - йдеться в повідомленні.

У рамках плану передбачається також введення пільг для підприємств і галузей, в яких створено багато робочих місць. Крім цього, будуть розвиватися сектора сільського господарства, лісового господарства, а також виробництва.

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Як розраховують влади, план має допомогти науковим, освітнім і культурним експертам зайняти провідну роль в області підприємництва, а також допомогти створити сприятливі умови для роботи зарубіжних висококласних працівників і початку бізнесу в Китаї.

За даними статистичного бюро Китаю, на кінець 2016 року чисельність зайнятих мешканців країни склала 776,03 мільйона, з них зайнятих у містах - 404 мільйони осіб. Згідно з даними міністерства людських ресурсів і соціальної безпеки КНР, рівень зареєстрованого безробіття в Китаї за підсумками 2016 року склав 4,02%.

На початку минулого року уряд Китаю заявив, що рівень зареєстрованого безробіття буде підтримуватися в межах 4,5%.

Економіка Китаю за підсумками 2016 року додала 6,7%. Темпи річного зростання ВВП країни виявилися найнижчими за останні 26 років, проте показник відповідає поставленої центральним урядом мети. При цьому економічне зростання за підсумками IV кварталу минулого року склав 6,8%, що на 0,1 процентного пункту вище, ніж у попередньому кварталі.