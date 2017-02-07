Єврокомісар Ган впевнений у можливості України досягти ще більшого економічного зростання

Про це він сказав у понеділок в Брюсселі під час конференції "Українські реформи та роль ЄС: як відпустити український економічний потенціал", передає власний кореспондент УНІАН.

"МВФ прогнозує 2,5% росту ВВП у цьому році, інфляція знижується, також у 2016 році зафіксоване 100% збільшення прямих іноземних інвестицій. Я хотів би наголосити, що більший економічний ріст може бути досягнутий. Міжнародні фінансові інституції бачать зростаючий потенціал для України від 6% до 7% ВВП щорічно. Це немислимі для прогнозів щодо держав-членів ЄС", - сказав Ган.

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Єврокомісар нагадав, що ЄС підтримує Україну в процесі реформ, як значною фінансовою допомогою, так і експертною думкою. "З 2014 по 2020 роки ЄС та європейські фінансові інституції виділять 12 млрд євро позики для проведення реформ. Як мінімум, 7 млрд євро вже було надано", - навів він цифри.

На переконання Гана, Україна має багато активів, щоб забезпечити цей потенційне зростання. Зокрема, він назвав значний потенціал сільськогосподарського сектору, висококваліфіковану робочу силу за невелику вартість. "Для того, щоб реалізувати цей значний потенціал, Україна повинна зробити реформи незворотними", - наголосив єврокомісар.

При цьому він вказав на ключові умови, які необхідні для просування економічного росту та інвестицій. Перша - позбавитися корупції, друга - поважати право на власність і третя - провести прозору приватизацію. "Держпідприємства повинні бути продані за найвищою пропозицією чи ліквідовані, якщо немає економічного потенціалу. Це надасть країні значний економічний поштовх", - наголосив Ган.

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Єврокомісар констатував, що Україна "пройшла довгий шлях, але ще багато треба пройти". "Але ви на правильному шляху і не можете дозволити, щоб процес реформ провалився. Ціна дуже висока. Наш вибір, як ЄС, експортувати стабільність та економічний ріст чи, навпаки, імпортувати нестабільність. Вибір очевидний. Економічна трансформація України буде відігравати важливу, якщо не вирішальну роль у цьому процесі", - підкреслив він.