Щорічна видатна подія цифрового маркетингу України: UADIGITALS 2017

Сьогодні успішна комунікація між споживачем і брендом неможлива без оптимального використання інструментів digital.

Як же вибудовувати відносини? Де можна навчитися мистецтву побудови рекламної комунікації в інтернеті?

UADIGITALS - головний майданчик розвитку інтернет - маркетингу в країні, на якій обговорюються найважливіші тенденції року, презентуються кейси, відбувається обмін думками і досвідом.

«Конференція UADIGITALS була задумана як майданчик для спілкування агентств і рекламодавців, а не агентств з агентствами. Такою вона і залишається. Тому наші учасники - маркетинг-директори, бренд-менеджери, CEO компаній-рекламодавців і рекламних агентств - отримають відповіді на конкретні питання, навчаться критично оцінювати пропозиції агентств і правильно вибирати інструменти », - коментує керівник конференції Олена Педай.

Спікерами виступлять представники провідних digital агенцій України згідно з рейтингами ВРК, такі як Ambulance, AdPro, Liquid 7, Tabasсo, Smartica / Skykillers, ISD Group, Hoshva DGTL, Plus One, UaMobile, Postmen, CMS Group, Lead9, Promodo і ін.

UADIGITALS - це найкращий спосіб при мінімальних витратах часу отримати максимальну концентрацію знань, дізнатися найактуальнішу і корисну інформацію ринку digital, завести нові контакти в колі професіоналів

Крім огляду трендів і ефективних практик, конференція відповість на такі питання:

Яким є ринок цифрової реклами України сьогодні?

Які гравці найбільш успішні в кожному з секторів?

Що за секрети забезпечують цей успіх?

Які тенденції очікувати в 2017 році?

Як розподіляти бюджети?

Як оцінюються ROI кожної сфери?

Що дозволить рекламодавцям швидко і ефективно вирішувати поставлені перед ними завдання?

Як розподіляти свої бюджети найбільш ефективно?

Відзначимо, під час конференції вперше буде представлена ​​карта digital агенцій, розроблена Всеукраїнською рекламною коаліцією (ВРК) спільно з Комітетом Digital Агенцій України (UDAC), до якої увійшли 37 агентств-членів ВРК, основних ринкоформуючих гравців. Це лістинг digital агенцій ВРК, розбитих по експертизам: стратегія і креатив, медіа планування, медіа баїнг, перформанс (включаючи контекст / search, SEO, CPA і т.д.), SMM, content production, digital development.

Детальна інформація про конференцію UADIGITALS 2017 - на сайті http://uadigitals.com/

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Приєднуйтесь!

З питань співпраці: керівниця UADGTLS Олена Педай lena@uadigitals.com

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