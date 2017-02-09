Центробанк Росії занепокоївся критичною нестійкістю зовнішнього боргу країни
До нового мінімуму за 12 років впала забезпеченість зовнішнього боргу валютними надходженнями.
Показники стійкості економіки Росії до тягаря зовнішнього боргу продовжують погіршуватися, йдеться в щоквартальному звіті Центробанку РФ, передає «Росбалт».
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Співвідношення зовнішнього боргу до ВВП досягло рекордної позначки за весь час статистики регулятора (з 2004 року), — 42%. В кінці 2015 року цей показник становив 39%, у 2014 — 29%, а в 2013 — 33%.
До нового мінімуму за 12 років впала забезпеченість зовнішнього боргу валютними надходженнями: до кінця вересня загальна сума заборгованості в 1,57 раза перевищувала річні доходи країни від експорту товарів і послуг, обсяг яких знизився до мінімальної позначки з 2005 року (279 млрд доларів). При цьому на обслуговування отриманих на Заході кредитів на кінець третього кварталу повинно було йти 40% усього припливу валюти від експорту в Росію.
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За методологією Міжнародного валютного фонду та Рахункової палати Росії, до яких відсилає Центробанк, це значення знаходиться вище критичного порогу, який становить 25%. «Показник «платежі за зовнішнім боргом/експорт» має ключове значення при аналізі платоспроможності дебітора. Критичним вважається коефіцієнт, якщо розрахункова сума річних платежів перевищує 25% експорту», — йдеться в матеріалах СП.
За підсумками 2016 року зовнішній борг Росії зріс на 0,05% — до 518,7 млрд доларів. У перерахунку на душу населення ця сума становить 3538 доларів.