Центробанк Росії занепокоївся критичною нестійкістю зовнішнього боргу країни

Показники стійкості економіки Росії до тягаря зовнішнього боргу продовжують погіршуватися, йдеться в щоквартальному звіті Центробанку РФ, передає «Росбалт».

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Співвідношення зовнішнього боргу до ВВП досягло рекордної позначки за весь час статистики регулятора (з 2004 року), — 42%. В кінці 2015 року цей показник становив 39%, у 2014 — 29%, а в 2013 — 33%.

До нового мінімуму за 12 років впала забезпеченість зовнішнього боргу валютними надходженнями: до кінця вересня загальна сума заборгованості в 1,57 раза перевищувала річні доходи країни від експорту товарів і послуг, обсяг яких знизився до мінімальної позначки з 2005 року (279 млрд доларів). При цьому на обслуговування отриманих на Заході кредитів на кінець третього кварталу повинно було йти 40% усього припливу валюти від експорту в Росію.

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За методологією Міжнародного валютного фонду та Рахункової палати Росії, до яких відсилає Центробанк, це значення знаходиться вище критичного порогу, який становить 25%. «Показник «платежі за зовнішнім боргом/експорт» має ключове значення при аналізі платоспроможності дебітора. Критичним вважається коефіцієнт, якщо розрахункова сума річних платежів перевищує 25% експорту», — йдеться в матеріалах СП.

За підсумками 2016 року зовнішній борг Росії зріс на 0,05% — до 518,7 млрд доларів. У перерахунку на душу населення ця сума становить 3538 доларів.