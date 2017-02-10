Українська монета "Євромайдан" вийшла у фінал міжнародного конкурсу (фото)

Українська пам'ятна монета з нейзильберу «Євромайдан» вийшла у фінал Міжнародного конкурсу «Краща монета року», організованого впливовим у нумізматичному світі виданням Krause Publication (США), повідомляється на сайті Національного банку України.

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За інформацією НБУ, Національний банк продемонстрував свою нумізматичну програму у період роботи 46-го Всесвітнього ярмарку грошей 3-6 лютого в Берліні (Німеччина). Монета «Євромайдан» потрапила до фіналу в номінації «Найкраще художнє рішення».

Нацбанк присвятив монету акціям протесту, що відбувалися в Україні у листопада 2013 року - лютому 2014 року, наповненим прагненням до змін і європейському вектору розвитку нашої держави.

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Також до фіналу конкурсу у 10 номінаціях потрапили 100 монет, випущених у 2015 році монетними дворами і національними банками країн світу.

Регулятор нагадав, що у 2000 році срібна пам'ятна монета «Різдво Христове» була визнана в цьому конкурсі монетою, що найбільше надихає.

Довідка УНІАН. Всесвітня ярмарок грошей є традиційним і найбільшим зібранням виробників нумізматичної продукції, оптових дилерів і колекціонерів з більш ніж 50 країн світу.

Учасниками ярмарку цього року стали понад 60 центральних банків і монетних дворів світу. Захід відвідали понад 15 тисяч осіб.