Корупційний скандал у Південній Кореї: прокуратура повторно допитала віце-президента Samsung

Прокуратура Південної Кореї знову допитала віце-президента корпорації Samsung Лі Чже Ена, підозрюваного у хабарництві у зв'язку з корупційним скандалом, який розгорівся в країні, повідомляє «Коммерсант» з посиланням на «Ренхап».

Читайте такожSamsung Electronics через корупційний скандал вийшла з Федерації корейської промисловості

За даними агентства, Лі Чже Ен пообіцяв дати правдиві показання у справі. На допит були викликані ще кілька топ-менеджерів Samsung.

Перший раз Лі Чже Ена допитали в середині січня, після чого прокуратура запросила ордер на його арешт, але суд відхилив цей запит.

Як стверджувало слідство, в 2015 році Лі Чже Ен підписав контракт більш ніж на $18 млн з компанією, що належить подрузі голови держави Чхве Сун Силь.

Нагадаємо, 9 грудня минулого року південнокорейському президенту Пак Кин Хе був оголошений імпічмент. Відповідне рішення стало результатом скандалу з подругою президента країни, яка, не займаючи ніяких офіційних посад, була залучена в процес прийняття державних рішень. Пак Кин Хе відкинула звинувачення в корупції, назвавши їх «спотвореними і помилковими».