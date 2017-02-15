Європарламент підтримав торгову угоду ЄС з Канадою

Депутати Європарламенту, незважаючи на численні протести громадян ЄС, на пленарній сесії в середу більшістю голосів підтримали торговельно-економічну угоду Євросоюзу з Канадою (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), повідомляє Прайм.

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У розкладі ЄП на середу говорилося, що це фінальне голосування за CETA. Двостороннє торговельно-економічне угода ЄС і Канада підписали 30 жовтня. Воно почне частково попередньо застосовуватися Євросоюзом після схвалення Європарламентом. Для остаточного набуття чинності необхідна буде ратифікація угоди всіма країнами ЄС.

Проти цієї угоди в Європі проходили масові акції протесту. І навіть в середу десятки протестуючих проти нього зібралися перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі, передає Франс Прес. Як повідомило напередодні інтернет-видання EUobserver, три з половиною мільйони громадян Євросоюзу поставили підписи під петицією, що закликає ЄП не ратифікувати CETA.

СЕТА, коли запрацює в повну силу, має скасувати близько 98% мит, які на даний час застосовуються в торгівлі між країнами ЄС та Канадою. У Брюсселі очікують, що імплементація угоди збільшить торговий оборот між сторонами на 12 мільярдів євро на рік.