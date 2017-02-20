Посол Норвегії відкрив рибний магазин Egersund Seafood

На відкритті Egersund Seafood пан Уле Тер'є Хорпестад сказав: «Риба - національна гордість Норвегії і основний продукт експорту; 85% всієї продукції, яку ми експортуємо в Україну - це морепродукти. Норвезька рибна продукція отримала найвищу оцінку українських споживачів як найбільш чиста та смачна. Наші країни мають високий потенціал співробітництва і, незважаючи на непростий період реформ у вашій країні, ми впевнені, що воно буде продовжуватися».

Це другий магазин Egersund Seafood в столиці, тепер - в самому її центрі. Він органічно вписався у формат фуд-корту на 6-му поверсі ЦУМу. Покупець може отримати вичерпну консультацію, спробувати будь-який продукт, замовити приготувати його на місці, а також придбати все, що припало до смаку.

Головний виконавчий директор норвезького холдингу Pelagia AS Егіл Магне Хогстад ​​(Egil Magne Haugstad) повідомив, що в минулому році компанія поставила на український ринок 20 млн. кг морепродуктів, і обсяги поставок будуть рости. «Відкриття магазину в такому прекрасному історичному місці Києва зобов'язує нас надавати продукцію ще більш ексклюзивної якості та асортименту. Ми прийшли на український ринок у 2014 році і, незважаючи на кризу, нам вдалося вибудувати стабільний бізнес. Я можу сказати, що ми тут надовго».

Присутня на відкритті магазину заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева назвала відкриття нового Egersund Seafood прикладом історії успіху для інвесторів, ще одним кроком вперед у розвитку економічних взаємин двох країн.

Девіз компанії – «VI ER EKSPERTER PÅ FISK», що в перекладі з норвезької означає «Ми – експерти в рибі». Перший флагманський магазин компанії відкрився в листопаді 2014 року за участю прем’єр-міністра Норвегії пані Ерни Сульберг, яка назвала його взірцем того, як можуть будуватися довгострокові співробітництво та довіра між країнами.

Вже два з половиною роки Egersund Seafood є унікальним норвезьким рибним магазином у Києві. Ніхто інший на ринку не може запропонувати в комплексі те, що пропонує команда Egersund Seafood:

- виробництво, заморозка, транспортування та прямі продажі без посередників кінцевому споживачу з контролем якості від вилову до прилавку;

- широкий асортимент морепродуктів з Норвегії та від перевірених партнерів з інших країн;

- засолювання на заводі в Норвегії оселедця та скумбрії одразу після вилову, що дозволяє максимально зберігати властивості продукту;

- відмова від консервантів та антибіотиків;

- консультації та рекомендації продавців;

- високотехнологічна шокова заморозка;

- унікальні Seafood Bar та хоспер-меню.

Вся інформація про компанію - на сайті egersund.ua та facebook.com/EgersundSeafoodTSUM