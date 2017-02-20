Посол Норвегії відкрив рибний магазин Egersund Seafood
23 січня в київському ЦУМі відкрився магазин океанічної риби та морепродуктів Egersund Seafood. Церемонія відкриття пройшла за участю Посла Королівства Норвегія Уле Тер'є Хорпестада (Ole Terje Horpestad).
На відкритті Egersund Seafood пан Уле Тер'є Хорпестад сказав: «Риба - національна гордість Норвегії і основний продукт експорту; 85% всієї продукції, яку ми експортуємо в Україну - це морепродукти. Норвезька рибна продукція отримала найвищу оцінку українських споживачів як найбільш чиста та смачна. Наші країни мають високий потенціал співробітництва і, незважаючи на непростий період реформ у вашій країні, ми впевнені, що воно буде продовжуватися».
Це другий магазин Egersund Seafood в столиці, тепер - в самому її центрі. Він органічно вписався у формат фуд-корту на 6-му поверсі ЦУМу. Покупець може отримати вичерпну консультацію, спробувати будь-який продукт, замовити приготувати його на місці, а також придбати все, що припало до смаку.
Головний виконавчий директор норвезького холдингу Pelagia AS Егіл Магне Хогстад (Egil Magne Haugstad) повідомив, що в минулому році компанія поставила на український ринок 20 млн. кг морепродуктів, і обсяги поставок будуть рости. «Відкриття магазину в такому прекрасному історичному місці Києва зобов'язує нас надавати продукцію ще більш ексклюзивної якості та асортименту. Ми прийшли на український ринок у 2014 році і, незважаючи на кризу, нам вдалося вибудувати стабільний бізнес. Я можу сказати, що ми тут надовго».
Присутня на відкритті магазину заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева назвала відкриття нового Egersund Seafood прикладом історії успіху для інвесторів, ще одним кроком вперед у розвитку економічних взаємин двох країн.
Девіз компанії – «VI ER EKSPERTER PÅ FISK», що в перекладі з норвезької означає «Ми – експерти в рибі». Перший флагманський магазин компанії відкрився в листопаді 2014 року за участю прем’єр-міністра Норвегії пані Ерни Сульберг, яка назвала його взірцем того, як можуть будуватися довгострокові співробітництво та довіра між країнами.
Вже два з половиною роки Egersund Seafood є унікальним норвезьким рибним магазином у Києві. Ніхто інший на ринку не може запропонувати в комплексі те, що пропонує команда Egersund Seafood:
- виробництво, заморозка, транспортування та прямі продажі без посередників кінцевому споживачу з контролем якості від вилову до прилавку;
- широкий асортимент морепродуктів з Норвегії та від перевірених партнерів з інших країн;
- засолювання на заводі в Норвегії оселедця та скумбрії одразу після вилову, що дозволяє максимально зберігати властивості продукту;
- відмова від консервантів та антибіотиків;
- консультації та рекомендації продавців;
- високотехнологічна шокова заморозка;
- унікальні Seafood Bar та хоспер-меню.
Вся інформація про компанію - на сайті egersund.ua та facebook.com/EgersundSeafoodTSUM