У Мінфіну забрали контроль за виготовленням цінних паперів і документів – передали Мінекономрозвитку
Раніше Кабмін передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», що займається виготовленням цінних паперів, від Нацбанку Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
Кабінет міністрів України передав повноваження з організації та контролю за виготовленням цінних паперів, бланків і документів суворої звітності від Міністерства фінансів Міністерству економічного розвитку і торгівлі.
Читайте такожЕкономіка України в 2017 році може розвиватися повільніше за плани Кабміну - Мінекономрозвитку
Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.
Згідно з документом, всі повноваження з контролю та управління процесом виготовлення документів, бланків і цінних паперів передаються Мінекономрозвитку.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», що займається виготовленням цінних паперів, від Національного банку Міністерству економічного розвитку і торгівлі.