У Мінфіну забрали контроль за виготовленням цінних паперів і документів – передали Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів України передав повноваження з організації та контролю за виготовленням цінних паперів, бланків і документів суворої звітності від Міністерства фінансів Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

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Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, всі повноваження з контролю та управління процесом виготовлення документів, бланків і цінних паперів передаються Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів передав контроль над поліграфічним комбінатом «Україна», що займається виготовленням цінних паперів, від Національного банку Міністерству економічного розвитку і торгівлі.